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Актриса из "Отчаянных домохозяек" получила 14 дней тюрьмы за махинации

Актриса из "Отчаянных домохозяек" получила 14 дней тюрьмы за махинации
Актриса Фелисити Хаффман
Фото: Epa/vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская актриса Фелисити Хаффман, известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки" приговорена к 14 дням тюрьмы, 250 часам общественных работ и $30 тыс. штрафа за финансовые махинации вокруг поступления в известные университеты США.

Как напоминает "Би-би-си", Хаффман призналась, что заплатила $15 тыс. за правильные ответы на вступительном экзамене для своей дочери в 2017 году.

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Прокуратура настаивала на месяце тюрьмы для актрисы.

Ранее сообщалось, что у следствия были записи того, как актриса обсуждала схему с мужем, номинантом премии "Оскар" Уильямом Мэйси. Ему никаких обвинений не предъявлено.

Фигурантами этого дела являются 50 человек, включая родителей и сотрудников университетов. Никто из детей привлечен к ответственности не был. Другой знаменитой обвиняемой по делу является актриса Лори Локлин, известная по роли в ситкоме "Полный дом". Она, в отличие от Хаффман, вины не признала.

Лори Локлин и ее муж, дизайнер Моссимо Джианулли в общей сложности заплатили $500 тысяч, чтобы две их дочери под видом талантливых гребцов поступили в университет Южной Калифорнии по спортивной квоте.

В числе вузов, в которые студенты попадали нечестным путем, такие топ-университеты как Йельский, Стэнфордский и университет Джорджтауна.

Как обманывали Йель и Стэнфорд

В центре скандала - Уильям Сингер, глава компании, которая якобы занималась помощью абитуриентам вузов. На деле же он за деньги помогал обманывать на вступительных экзаменах и получать спортивные стипендии будущим студентам, у которых нет никаких атлетических достижений. Он уже признал вину.

По совету его фирмы родители заявляли, что их дети - с ограниченными возможностями и им нужно дополнительное время на сдачу экзаменов. Затем под надуманным предлогом, например, необходимостью поехать на свадьбу, абитуриенты требовали дать им возможность сдавать экзамен в определенных учреждениях. Персонал этих конкретных учреждений был подкуплен и закрывал глаза на списывание и то, что кто-то из фирмы приходил в аудиторию, подсказывал, давал правильные ответы.

Утверждается, что в большинстве случаев студенты не знали, что их поступление было результатом подкупа.

Вторая схема предполагала создание фальшивых спортивных биографий для детей, вплоть до ретуширования фотографий и наложения лиц "нужных" абитуриентов на тела спортсменов из интернета. По данным ФБР, в махинациях были замешаны и работники вузов, так например тренер команды Йеля по американскому футболу за $400 тысяч помог поступить студенту, который даже не умел в него играть.

США Голливуд Фелисити Хаффман

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