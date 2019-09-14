Актриса из "Отчаянных домохозяек" получила 14 дней тюрьмы за махинации

Актриса Фелисити Хаффман Фото: Epa/vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская актриса Фелисити Хаффман, известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки" приговорена к 14 дням тюрьмы, 250 часам общественных работ и $30 тыс. штрафа за финансовые махинации вокруг поступления в известные университеты США.

Как напоминает "Би-би-си", Хаффман призналась, что заплатила $15 тыс. за правильные ответы на вступительном экзамене для своей дочери в 2017 году.

Прокуратура настаивала на месяце тюрьмы для актрисы.

Ранее сообщалось, что у следствия были записи того, как актриса обсуждала схему с мужем, номинантом премии "Оскар" Уильямом Мэйси. Ему никаких обвинений не предъявлено.

Фигурантами этого дела являются 50 человек, включая родителей и сотрудников университетов. Никто из детей привлечен к ответственности не был. Другой знаменитой обвиняемой по делу является актриса Лори Локлин, известная по роли в ситкоме "Полный дом". Она, в отличие от Хаффман, вины не признала.

Лори Локлин и ее муж, дизайнер Моссимо Джианулли в общей сложности заплатили $500 тысяч, чтобы две их дочери под видом талантливых гребцов поступили в университет Южной Калифорнии по спортивной квоте.

В числе вузов, в которые студенты попадали нечестным путем, такие топ-университеты как Йельский, Стэнфордский и университет Джорджтауна.