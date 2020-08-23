Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 августа

Протест в Минске без задержаний, выступление министра обороны Белоруссии, победа Поветкина над временным чемпионом WBC

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Массовая акция протеста в центре Минска завершилась без задержаний. Очевидцы сообщали, что участники акции пели и танцевали народные танцы. По информации телеграм-каналов, в митинге приняли участие около 3 тыс. человек. Очередное шествие пройдет в воскресенье, сообщают местные СМИ.

- Действия силовиков могут использовать как предлог для смены политического курса, считает министр обороны Белоруссии. По его словам, такой сценарий возможен с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых недалеко от государственной границы.

- Александр Поветкин нокаутировал временного чемпиона WBC Диллиана Уайта. Благодаря этой победе Поветкин стал обязательным претендентом на поединок с победителем боя за чемпионский пояс между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

- Школьница из Башкирии пропала в Крыму. Днем 21 августа девушка ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой, и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.