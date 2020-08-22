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Министр обороны Белоруссии предупредил, что действия силовиков могут использовать как предлог для смены политического курса

Министр обороны Белоруссии предупредил, что действия силовиков могут использовать как предлог для смены политического курса
Виктор Хренин
Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что действия силового блока по стабилизации обстановки в стране могут быть представлены внешними силами и политическими оппонентами как геноцид белорусского народа.

"В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Республики Беларусь силовым путем", - заявил Хренин в субботу на совещании с участием президента страны Александра Лукашенко в Гродно.

По его словам, такой сценарий возможен "в первую очередь, с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы".

Министр рассказал, что "для обеспечения авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, недавно переброшенные из Германии на авиационную базу Ласк в Польше. Подлетное время к госгранице (Белоруссии) составляет около 22 минут".

Он отметил, что "основной направленностью мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран-членов НАТО является отработка вопросов применения войск в условиях кризисного реагирования, а также в ходе ведения наступательных действий".

"Именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки нами предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания", - подчеркнул министр обороны.

В Белоруссии продолжается политический кризис, возникший в связи с состоявшимися 9 августа президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция, и усугубившийся в связи с применением властями насилия в отношении участников массовых акций протеста. В стране продолжаются акции протеста и забастовки, в том числе на крупнейших госпредприятиях - о присоединении к забастовке заявляли часть коллективов МАЗ, МТЗ, МЗКТ, "Беларуськалия", "Гродно Азот".

С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания.

По данным СК Белоруссии, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

20 августа Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проверяет информацию интернет-ресурсов об изнасилованиях женщин в местах временного содержания. "На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи", - говорится в сообщении СК в его телеграм-канале.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - сказал тогда действующий президент страны, которого цитирует госагентство БелТА. "Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - заявил Лукашенко.

22 августа Лукашенко заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность. Он утверждает, что "к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16".

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - цитирует госагенство БелТА слова Лукашенко в Гродно в субботу. В этой связи он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Что касается действий белорусских силовиков, то в субботу на митинге в Гродно Лукашенко призвал простить милиционеров, "даже если они где-то ошиблись".

Белоруссия

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