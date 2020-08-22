Министр обороны Белоруссии предупредил, что действия силовиков могут использовать как предлог для смены политического курса

Виктор Хренин Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что действия силового блока по стабилизации обстановки в стране могут быть представлены внешними силами и политическими оппонентами как геноцид белорусского народа.

"В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Республики Беларусь силовым путем", - заявил Хренин в субботу на совещании с участием президента страны Александра Лукашенко в Гродно.

По его словам, такой сценарий возможен "в первую очередь, с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы".

Министр рассказал, что "для обеспечения авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, недавно переброшенные из Германии на авиационную базу Ласк в Польше. Подлетное время к госгранице (Белоруссии) составляет около 22 минут".

Он отметил, что "основной направленностью мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран-членов НАТО является отработка вопросов применения войск в условиях кризисного реагирования, а также в ходе ведения наступательных действий".

"Именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки нами предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания", - подчеркнул министр обороны.

В Белоруссии продолжается политический кризис, возникший в связи с состоявшимися 9 августа президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция, и усугубившийся в связи с применением властями насилия в отношении участников массовых акций протеста. В стране продолжаются акции протеста и забастовки, в том числе на крупнейших госпредприятиях - о присоединении к забастовке заявляли часть коллективов МАЗ, МТЗ, МЗКТ, "Беларуськалия", "Гродно Азот".

С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания.

По данным СК Белоруссии, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

20 августа Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проверяет информацию интернет-ресурсов об изнасилованиях женщин в местах временного содержания. "На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи", - говорится в сообщении СК в его телеграм-канале.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - сказал тогда действующий президент страны, которого цитирует госагентство БелТА. "Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - заявил Лукашенко.

22 августа Лукашенко заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность. Он утверждает, что "к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16".

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - цитирует госагенство БелТА слова Лукашенко в Гродно в субботу. В этой связи он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Что касается действий белорусских силовиков, то в субботу на митинге в Гродно Лукашенко призвал простить милиционеров, "даже если они где-то ошиблись".