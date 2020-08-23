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МВД Белоруссии насчитало 6 тыс. человек на субботних акциях оппозиции

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Белорусская милиция задержала 26 человек во время акций оппозиции 22 августа и выявила 18 нарушений закона о массовых мероприятиях.

МВД Белоруссии написало в своём телеграм-канале, что в течение прошедших суток около 6100 человек приняли участие в 67 протестных акциях, которые прошли в 55 населенных пунктах.

При этом в сообщении утверждается, что количество участников провластных митингов было в пять раз больше: "В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан. В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие более 30 тысяч человек".

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В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявили действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Четыре человека погибли.

Протесты в Минске

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Белоруссия

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