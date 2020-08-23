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Протестующие начали собираться в центре Минска

Протестующие начали собираться в центре Минска
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиции начали собираться на несанкционированную акцию в центре Минска.

Как передает корреспондент "Интерфакса", площадь Независимости напротив Дома правительства на две трети заполнена людьми, участники акции разворачивают транспаранты и бело-красно-белые флаги. При этом они скандируют лишь один лозунг: "Уходи!".

К площади с обеих сторон одноименного проспекта стягиваются колонны людей с бело-красно-белыми флагами. Многие из них несут в руках белые цветы. Среди участников акции люди разных возрастов, как молодежь, так и пожилые люди, некоторые направляются на акцию с маленькими детьми. Бело-красно-белые ленты при этом привязывают на детские коляски.

Кроме того, участники акции заполонили прилегающие к проспекту Независимости улицы: Немига, Карла Маркса, Энгельса и Кирова. Проезжающие по улицам автомобили сигналят в поддержку митингующих, а водители демонстрируют из окон жест "Виктория".

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В общей сложности на площади Независимости и прилегающих улицах собрались уже несколько тысяч человек, однако на прошлой массовой акции протеста людей было больше.

Одновременно прилегающие к проспекту Независимости улицы стягиваются сотрудники силовых структур.

Несколько грузовиков с сотрудниками правоохранительных органов заняли платные парковки вдоль улицы Ленина, Комсомольской улицы и улицы Энгельса. Они переодеваются рядом с автобусами в защитную амуницию и натягивают черные балаклавы. Силовики вооружены металлическими щитами и резиновыми дубинками.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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