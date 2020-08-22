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Люди снова вышли на акцию протеста в центре Минска

Люди снова вышли на акцию протеста в центре Минска
Демонстрация оппозиции в Минске против результатов президентских выборов
Фото: Reuters

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Акция протеста проходит в субботу в Минске, сообщает телеграм-канал "Радио Свобода". По предварительной оценке, в шествии принимают участие около трех тысяч человек.

По информации очевидцев многочисленная колонна с бело-красно-белыми флагами идет по проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди начали скандировать "Свободу!" и "Трибунал!".

Как передают телеграм-каналы, часть проспекта в сторону центра от Сурганова закрыта для легковых машин, но общественный транспорт пропускают.

Ранее в субботу на площадке у Комаровского рынка прошла мирная акция против насилия. Как сообщал портал Onliner, девушки и женщины с цветами требовали прекратить произвол силовиков, освободить всех политзаключенных, расследовать пытки в автозаках и тюрьмах, исчезновения и смерти людей во время протестов в Белоруссии. Участницы выстроились в цепь солидарности от Комаровки до площади Якуба Коласа. По оценке очевидцев, в акции приняли участие более 5 тыс. человек.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявили действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

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Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Четыре человека погибли.

К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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