Протестующие в Минске направились к Дому правительства

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции оппозиции вышли на проезжую часть в центре Минска.

Как передает корреспондент "Интерфакса", люди вышли на проезжую часть рядом с ГУМом, вблизи станции метро "Октябрьская", и продолжают двигаться в сторону площади Независимости. По предварительной оценке, количество участников акции уже составляет несколько десятков тысяч человек.

Сотрудники правоохранительных органов, которые дежурят на проспекте Независимости, предупреждают протестующих о незаконности мероприятия, просят их покинуть проезжую часть и разойтись, однако никого не задерживают. Движение по проспекту затруднено.

Тем временем, на площади Победы в центре Минска, помимо сотрудников правоохранительных органов, выстроились военнослужащие. Они одеты в камуфлированную форму и бронежилеты, вооружены автоматами Калашникова, на голове у них каски, на лицах - балаклавы.

Minsk. 23. August. Trotz all der Drohungen, Verunglimpfungen, Repressionen und der Gewalt, mit der #lukaschenko auf Proteste und Streiks reagiert hat, demonstrieren Zehntausende Belarussen gegen den Machthaber. Es sollen bereits weit über 100.000 sein #belarus pic.twitter.com/47QKqPZuoP — Christina Hebel (@hebelowski) August 23, 2020

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.