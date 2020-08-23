Военные оцепили музей войны в Минске

На демонстрации оппозиции в Минске Фото: Reuters

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Белорусские военные оцепили музей Великой Отечественной войны в центре Минска. Как передает корреспондент "Интерфакса", по периметру вокруг музея на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова установлены металлические заграждения, за ограждениями в цепь выстроилось несколько сотен военных. Они экипированы в бронежилеты, каски, каждый военный имеет при себе автомат Калашникова.

В парке рядом с музеем припарковано несколько десятков военных грузовиков, парковка возле музея запрещена. Инспекторы дорожной милиции требуют от водителей проезжать мимо, не останавливаясь даже на красный свет светофора.

В то же время первые группы сторонников оппозиции дошли от площади Независимости до проспекта Победителей, где находится музей. Головная часть колонны участников несанкционированной акции подошла к гостинице "Планета" напротив музея. Возле нее собралось уже несколько тысяч человек.

Кроме того, участники акции продолжают подходить на площадь Независимости, где проходит митинг протеста. На площади собрались уже не менее 100 тыс. человек. Ряд интернет-ресурсов сообщают о 200 тыс. митингующих.

Ряд улиц в центре белорусской столицы перекрыт милицией, в центр Минска стянуты военные подразделения.