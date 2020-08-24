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МВД Белоруссии сообщило о 79 нарушениях во время воскресных акций

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Белорусские милиционеры составили 79 протоколов об административных нарушениях на массовых мероприятиях в воскресенье, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"По-прежнему некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность", - заявили в МВД.

Там напомнили, что за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий гражданам грозит штраф в размере до 50 базовых величин или административный арест, а статья УК Белоруссии о массовых беспорядках предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пятнадцати лет. МВД призвало белорусов "не поддаваться на провокации".

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На оппозиционной акции в Минске, сообщает МВД, присутствовали около 20 тысяч человек. Эти данные значительно ниже тех, что приводили оппозиционные источники: СМИ насчитали до 250 тысяч участников воскресной акции протеста.

При этом, по данным МВД, на пересечении проспектов Победителей и Машерова количество участников не превысило 15 тысяч.

В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста с требованием о пересмотре официальных итогов выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятках метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.

Белоруссия

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