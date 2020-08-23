СМИ насчитали до 250 тысяч человек на акции протеста в Минске

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Акция протеста в Минске в воскресенье завершилась без задержаний, информация о задержанных в других городах Белоруссии уточняется, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Акция протеста началась в районе 14.00 у Дома правительства на площади Независимости. Здесь, по различным оценкам СМИ, собралось от 150 до 250 тыс. человек. Примерно столько было и на акции протеста в прошлое воскресенье у стелы "Минск - город-герой". МВД свои данные о численности протестующих пока не опубликовало.

После нескольких часов на площади Независимости большая часть митингующих направилась в район стелы, часть - в сторону площади Победы.

Возле стелы в воскресенье развернулись армейские подразделения, сама стела была обнесена колючей проволокой. По всей видимости сделано это было для того, чтобы протестующие вновь не повесили на бронзовую скульптуру "Родина-мать" у стелы бело-красно-белый флаг. Провокаций и конфликтов у стелы зафиксировано не было.

После этого часть демонстрантов выдвинулась по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости - рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости - кордон силовиков был растянут по всей ширине проспекта. Здесь были штурмовые комплексы "Рубеж", которые использовались при разгоне акций протеста 9-10 августа. Протестующие остановились в нескольких десятках метров от кордона, участники акции скандировали "Уходи", "Уволен", держали флаги и плакаты с различными лозунгами.

Спустя некоторое время протестующие развернулись и пошли назад в сторону стелы. В это время на территорию Дворца независимости прилетел вертолет, предположительно с президентом Белоруссии. Близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого" опубликовал в это время видеозапись. На видео Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете черного цвета, одет он также во все черное, в руках держит оружие, похожее на автомат, но без магазина с патронами.

Позднее в пресс-службе президента заявили, что Лукашенко был весь день во Дворце независимости.

В Белоруссии уже две недели проходят массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

В первые дни протестов 9-12 августа были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Четыре человека погибли. К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.