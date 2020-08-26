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Члены оппозиционного совета попросили СК Белоруссии расследовать случаи насилия

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Члены Координационного совета Белорусской оппозиции обратились в Следственный комитет Белоруссии с просьбой расследовать применение силы сотрудниками правоохранительных органов на массовых уличных акциях после президентских выборов, заявил "Интерфаксу" исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

"Мария Колесникова, Павел Латушко и Лилия Власова от себя лично понесли сейчас в Следственный комитет заявление с просьбой провести проверку по факту избыточного применения силы и жестокости на уличных акциях с 9 по 12 августа", - сказал он.

Ранее аналогичное заявление уже было передано в прокуратуру Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа начались массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем на них объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Накануне Тихановская заявила, что во время протестных акций в республике погибли не менее шести человек. По информации белорусских властей, погибло трое человек. ООН заявляет о гибели четверых. Пока не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

Белоруссия Мария Колесникова Павел Латушко Лилия Власова

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