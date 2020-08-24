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Задержан председатель стачкома Минского завода колесных тягачей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Белорусская оппозиция сообщила в понедельник о задержании председателя стачкома Минского завода колесных тягачей.

"Задержан председатель стачкома МЗКТ Лавринович. Задержали в рамках административного процесса", - говорится в сообщении одного из телеграм-каналов оппозиции.

Ранее оппозиция сообщила о задержании сопредседателя стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолия Бокана.

На прошлой неделе белорусские предприятия начали создавать стачкомы, чтобы проводить забастовки. Бастующие требуют новых выборов и расследования незаконных задержаний и избиений протестующих. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять бастующих.

Лидеров стачкомов стали задерживать. 20 августа был задержан активист стачкома "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич. Сообщалось, что он сбежал из здания КГБ через форточку, и, вероятно, уехал из страны. В тот же день задержали главу стачкома Минского автозавода Евгения Бохвалова.

24 августа были задержаны член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо участвовавшей в президентских выборах Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, которые входят в координационный совет оппозиции.

Белоруссия

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