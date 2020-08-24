Экс-директора Купаловского театра вызвали в СК Белоруссии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко вызвали утром во вторник в Следственный комитет Белоруссии, сообщили в пресс-службе совета.

Он вызван как свидетель по уголовному делу о создании совета.

Координационный совет для организации трансфера власти создали по предложению избирательного штаба экс-кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской. В него вошло около 30 человек. Президент Александр Лукашенко назвал этот совет "черной сотней" и заявил, что все организации, создаваемые для захвата власти, незаконны.

20 августа по факту формирования совета было возбуждено уголовное дело. Члены совета заявили, что продолжат работу, несмотря на это дело.

Еще на прошлой неделе на допросы вызывали членов совета Сергея Дылевского и Максима Знака. 24 августа о вызове на допрос сообщила член президиума совета Лилия Власова.

Павел Латушко был гендиректором Национального академического театра имени Янки Купалы. 17 августа Минкультуры сняло его с должности за публичную поддержку протестов и осуждение насилия. После этого заявления об уходе подали многие работники театра.