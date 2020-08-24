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МИД Белоруссии вручил ноту протеста послу Литвы из-за инцидента на границе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Послу Литвы в Белоруссии Андрюсу Пулокасу вручена нота протеста в связи с инцидентом с воздушными шарами на границе, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

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Он отметил, что по имеющимся данным, 23 августа с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Белоруссии и углубился на территорию страны на три километра.

"Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в понедельник министерство обороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства с литовской стороны с помощью "зонда из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой".

В свою очередь в Вильнюсе сообщили о вручении Минску ноты протеста из-за нарушения белорусским вертолетом воздушного пространства Литвы. Как заявил агентству BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс, вертолет был виден у Медининкай.

В ответ на это в Минске заявили, что белорусские летчики не нарушали воздушное пространство Литвы.

Белоруссия Литва

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