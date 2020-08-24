Литва вручила Белоруссии ноту из-за нарушения воздушного пространства

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Литва вручила в понедельник Белоруссии ноту протеста из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны во время проведения акции "Путь свободы".

"Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", - сообщил в понедельник агентству BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Он заявил, что вертолет был виден у Медининкай. "Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение", - добавил глава дипломатической службы Литвы.

Накануне в Литве несколько десятков тысяч человек приняли участие в акции "Путь свободы", организованной в знак солидарности с белорусским народом. Протяженность живой цепи во время акции "Путь свободы" составила 32 км – от Кафедральной площади в Вильнюсе до мемориала в Мядининкай на границе с Белоруссией.

При этом ранее в понедельник министерство обороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны "зондом из восьми воздушных шаров" с литовской стороны.

"Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. 23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - говорилось в сообщении Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что "полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО". "Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне", - добавили в Минобороны.

21 августа на фоне продолжающихся массовых протестов в стране президент Александр Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область.

22 августа Лукашенко заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность. Он утверждает, что "к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16".