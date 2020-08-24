Минобороны Белоруссии заявило о провокации на границе с Литвой

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии заявило о попытке нарушить воздушное пространство страны "зондом из восьми воздушных шаров" с литовской стороны.

Это произошло в воскресенье около 19:30 в районе Волковщины в Ошмянском районе. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой". Провокацию пресекли дежурные силы ВВС и войска ПВО.

"Полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО", - говорится в пресс-релизе. Министерство направило материалы о случившемся в МИД для подготовки ноты Вильнюсу.

21 августа президент Александр Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. На следующий день он сообщил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность. Он утверждает, что "к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16".

В Литве прошла акция "Путь свободы" — живая цепь людей соединила Вильнюс с границей с Беларусью. Это сделали в знак солидарности с жителями Беларуси, которые выступают за демократические перемены.

Фото: https://t.co/carCPBBmp0 pic.twitter.com/rIAuca6Ffb — TUT.BY (@tutby) August 23, 2020

23 августа в Литве больше 49 000 человек зарегистрировались для участия в акции "Путь свободы" в знак солидарности с белорусским народом. Протяженность живой цепи во время акции "Путь свободы" составила 32 км - от Кафедральной площади в Вильнюсе до мемориала в Мядининкай на границе с Белоруссией. Учасстники акции с вертолета сбрасывали цветы и запускали бело-красно-белые шарики.