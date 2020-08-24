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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:31Заразились
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В Гонконге впервые заявили о вероятном повторном случае COVID-19

В Гонконге впервые заявили о вероятном повторном случае COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения коронавирусом COVID-19, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информацию из Университета Гонконга.

"Вероятно, молодой и здоровый пациент второй раз заразился COVID-19 через 4,5 месяца после первого заражения", - говорится в заявлении ученых Университета Гонконга.

Как отмечает издание, такие данные могут означать, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего несколько месяцев.

Газета напоминает, что врачи в США и других странах сообщали о некоторых случаях предполагаемого повторного заражения COVID-19, однако ни один из этих случаев не был подтвержден тщательными исследованиями.

Ранее эксперты выражали надежду, что иммунитет на коронавирус COVID-19, как и на другие вирусы типа SARS и MERS, имеет более значительную продолжительность.

Хроника 09 января – 24 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Гонконг

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