Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:59Заразились
на 24.08В России 961 493+4 744В мире 23 420 418+216 886

Глава Тувы во второй раз заразился COVID-19

Глава Тувы во второй раз заразился COVID-19
Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол во второй раз заразился коронавирусом. Он сообщил об этом в понедельник в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице, опять COVID-19, во второй раз заболел", - сказал Кара-оол.

В первый раз о свой госпитализации с коронавирусом глава Тувы сообщил 25 мая, а 4 июня стало известно, что он вылечился и дважды получил отрицательный тест на COVID-19.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на информацию из Университета Гонконга сообщила, что Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения COVID-19, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев.

Тува Шолбан Кара-оол коронавирус

Новости по теме

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Навальный попал в больницу

В Омске у Навального не нашли ингибиторов холинэстеразы, но сразу вкололи атропин. Обобщение

Навальный попал в больницу

Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Что произошло за день: понедельник, 24 августа

Навальный попал в больницу

В омской больнице заявили, что в организме Навального не было ингибитора холинестеразы

В омской больнице заявили, что в организме Навального не было ингибитора холинестеразы

Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Навальный попал в больницу

Немецкие врачи заявили об отравлении Навального

Немецкие врачи заявили об отравлении Навального
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Пашаев снова будет защищать Ефремова

Адвокат Пашаев снова будет защищать Ефремова

РФ объявила австрийского дипломата персоной нон-грата

РФ объявила австрийского дипломата персоной нон-грата

Прокурор попросила омских врачей уточнить диагноз Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');