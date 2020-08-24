Глава Тувы во второй раз заразился COVID-19

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол во второй раз заразился коронавирусом. Он сообщил об этом в понедельник в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице, опять COVID-19, во второй раз заболел", - сказал Кара-оол.

В первый раз о свой госпитализации с коронавирусом глава Тувы сообщил 25 мая, а 4 июня стало известно, что он вылечился и дважды получил отрицательный тест на COVID-19.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на информацию из Университета Гонконга сообщила, что Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения COVID-19, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев.