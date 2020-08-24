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Лукашенко обсудил с Путиным "западное направление" и поставку из РФ COVID-вакцины

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию на западном направлении и поставку в Белоруссию российской вакцины от коронавируса, сообщают белорусские СМИ.

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"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - говорится в сообщении госагентства БелТА.

По информации агентства, главы государств также обсудили вопросы борьбы с COVID-19.

"Президенты договорились, что граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - отметили в БелТА.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия коронавирус

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