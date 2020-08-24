Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от COVID-19

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема действительно обсуждалась, и Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины - первой зарегистрированной вакцины в мире", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос, обсуждали ли возможность участия Белоруссии в испытаниях президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора в понедельник.

"С этими успехами белорусский лидер поздравил своего российского коллегу Путина", - добавил Песков.

11 августа Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции - Гам-КОВИД-Вак ("Спутник"), которую разрабатывает Институт им. Гамалеи Минздрава России.

Между тем, параллельно свою разработку ведут и другие российские организации, в частности ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора и НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.