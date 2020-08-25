TikTok официально подала иск против указа Трампа

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Китайская социальная сеть TikTok официально подала иск против исполнительного указа президента США Дональда Трампа, которым предусматривается запрет ее использования на территории страны, если она не будет продана американской компании, сообщили в ночь на вторник китайские СМИ.

"Нам нелегко подавать в суд на правительство, но у нас нет иного выбора, кроме как действовать, чтобы защитить наши права, а также права наших сообществ и сотрудников", - говорится в распространенном TikTok пресс-релизе.

Согласно указу Трампа, подписанному 6 августа, по истечении 45 дней после даты его опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd., которая является владельцем TikTok.

Последующий указ Трампа дал компании 90 дней для завершения сделки.

В первоначальном указе говорилось, что TikTok представляет собой угрозу для экономики и национальной безопасности США. Американские чиновники опасаются, что китайское правительство получит доступ к данным пользователей TikTok, включая граждан США. Компания же утверждает, что никогда не передает подобные данные властям.

Американская Microsoft Corp. сообщала, что ведет переговоры о покупке американского бизнеса TikTok. Кроме того, в покупке компании заинтересовались еще, как минимум, две компании - Twitter Inc. () и Oracle Corp.

Microsoft планирует завершить переговоры, также касающиеся операций TikTok в Австралии, Канаде и Новой Зеландии, к середине сентября. При этом компания отмечает, что нет гарантий, что сделка состоится.

Ситуация с TikTok привела к дальнейшему усилению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.