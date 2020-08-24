Трамп допустил полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях не исключает полного прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

"Если они не будут обращаться с нами правильно, я, конечно, сделаю это", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, может ли быть допущено отделение американской экономики от китайской.

По мнению американского лидера, американская экономика несет огромные убытки из-за Пекина.

"Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами ... Но мы только и делаем, что теряем деньги", - сказал Трамп.

В то же время он заявил, что не хочет "поджигать мир прямо сейчас".

Кроме того, Трамп в очередной раз предупредил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена, "Китай будет владеть нашей страной".

В начале 2020 года США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения и сообщали о начале переговоров по второй фазе, однако с тех пор отношения двух стран существенно ухудшились. В мае Трамп угрожал разорвать все отношения с Китаем, обвинив Пекин в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию коронавируса. Проблемы в отношениях двух стран усилились после решения Пекина ввести новый закон о национальной безопасности в Гонконге.

Одним из последних шагов Трампа, направленных против КНР, стало заявление о планах запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Ранее подписал указы, требующие от китайской компании ByteDance отказаться от деятельности приложения TikTok в США, мотивируя это тем, что эта деятельность может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.