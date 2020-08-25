Что случилось этой ночью: вторник, 25 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ученый рассказал о действии обнаруженного в организме Навального вещества. Обнаруженные в организме оппозиционера ингибиторы холинэстеразы при большой дозировке могут воздействовать как нервно-паралитические отравляющие вещества.

- Глава белорусского Минобразования призвал прекратить буллинг учителей. Он призвал родителей прекратить нападки на учителей и не превращать школу в поле политических баталий.

- Соцсеть TikTok официально подала иск против указа Трампа. Компания надеется защитить свои права, а также права своих сообществ и сотрудников.

- Глава Тувы во второй раз заразился COVID-19. Он находится в больнице.