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На МКС открыли люки между модулями после проверки их герметичности

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) открыл все люки между сегментами станции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"Сегодня в 13:00 по Московскому времени все переходные люки российского и американского сегментов Международной космической станции были вновь открыты", - сказали в пресс-службе.

"Операции по открытию люков заняли около часа. Уровень давления и атмосферы на станции остается в пределах нормы. Экипаж приступил к выполнению штатной программы работ и продолжает мониторинг и контроль уровня давления и атмосферы на станции", - заявили в госкорпорации.

Таким образом, американский астронавт Крис Кэссиди возвращается на американский сегмент. Предыдущие три дня он провел в российском сегменте. Ночевать американцу пришлось между российскими скафандрами "Орлан", где ему оборудовали спальное место.

Экипаж МКС был изолирован в российском модуле "Звезда" для проверки давления в американском сегменте станции в пятницу для штатных работ по проверке давления на американском сегменте станции.

"Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - заявили в пятницу в "Роскосмосе".

Накануне гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительная и "еле-еле уловима приборами".

По словам Рогозина, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что снижение давления также могло произойти не только из-за утечки воздуха, но и по штатным причинам.

"Снижение давления идёт на станции и по объяснимым причинам. Работает система регенерации воздуха, очистки от углекислого газа, осушения воздуха. И когда мы пары воды из атмосферы убираем, давление тоже падает", - сказал Крикалев.

Он добавил, что точно локализовать источник проблемы пока не удается, проблема может быть и не в американском сегменте. По словам Крикалева, экипаж станции остается в российском сегменте потому, что именно к нему пристыкован корабль "Союз МС-16".

В понедельник по итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров было принято решение об открытии люков во вторник.

"Участники совещания констатировали герметичность всех проверяемых модулей станции", - сообщил накануне "Роскосмос.

После открытия люков экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на станции.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

МКС

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