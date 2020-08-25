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КС Белоруссии признал совет оппозиции неконституционным

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что создание координационного совета оппозиции неконституционно.

"Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и в избирательном законодательстве, является неконституционным", - заявил Миклашевич, которого цитирует госагентство БелТА.

При этом он заявил, что "необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности".

На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали координационный совет для обеспечения транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета вошли около 50 человек.

В связи с создание совета возбуждено уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Членов президиума совета вызывают на допрос. В частности, во вторник к следователям должна явиться Алексиевич.

Накануне были задержаны Ковалькова и Дылевский. Обоих обвинили в попытке организовать несанкционированный митинг на МТЗ, им вменили административное нарушение.

Белоруссия

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