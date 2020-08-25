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В суды поступили дела двух лидеров совета белорусской оппозиции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Минске суд Заводского района во вторник рассмотрит дела задержанных днем ранее членов президиума совета белорусской оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Об этом сообщили в пресс-службе координационного совета.

Обоих омоновцы задержали днем в понедельник у проходной Минского тракторного завода. Дылевский - член стачкома МТЗ, Ковалькова была доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Обоих обвинили в попытке организовать несанкционированный митинг на МТЗ, им вменили административное нарушение. В координационном совете говорят, что они просто хотели пообщаться с рабочими, которые самостоятельно планировали массовое мероприятие. Ожидается, что обоим членам президиума назначат штрафы.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова 25 августа побывала на допросе в Следственном комитете Белоруссии и дала подписку о неразглашении. Она сказала, что с точки зрения процессуального законодательства все прошло корректно, но ее могут вызвать снова по тому же уголовному делу. Ее допросили как свидетеля.

Члена президиума Светлану Алексиевич вызвали на допрос в среду. На прошлой неделе в СК были допрошены Сергей Дылевский и Максим Знак.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Белоруссия Сергей Дылевский Ольга Ковалькова МТЗ Минск Заводской суд Лилия Власова Светлана Алексиевич

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