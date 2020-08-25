В суды поступили дела двух лидеров совета белорусской оппозиции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Минске суд Заводского района во вторник рассмотрит дела задержанных днем ранее членов президиума совета белорусской оппозиции Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Об этом сообщили в пресс-службе координационного совета.

Обоих омоновцы задержали днем в понедельник у проходной Минского тракторного завода. Дылевский - член стачкома МТЗ, Ковалькова была доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Обоих обвинили в попытке организовать несанкционированный митинг на МТЗ, им вменили административное нарушение. В координационном совете говорят, что они просто хотели пообщаться с рабочими, которые самостоятельно планировали массовое мероприятие. Ожидается, что обоим членам президиума назначат штрафы.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова 25 августа побывала на допросе в Следственном комитете Белоруссии и дала подписку о неразглашении. Она сказала, что с точки зрения процессуального законодательства все прошло корректно, но ее могут вызвать снова по тому же уголовному делу. Ее допросили как свидетеля.

Члена президиума Светлану Алексиевич вызвали на допрос в среду. На прошлой неделе в СК были допрошены Сергей Дылевский и Максим Знак.