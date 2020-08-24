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Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Белоруссии в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции.

Там уточнили, что Алексиевич вызвана к следователям к 14:00 в качестве свидетеля по уголовному делу о создании координационного совета. Она планирует явиться в СК.

Алексиевич вошла в состав президиума совета, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия.

Ранее в понедельник стало известно, что в качестве свидетеля к следователям вызвали членов президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко и Лилию Власову.

В президиуме совета, кроме Алексиевич, Латушко и Власовой, состоят представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. В состав совета также вошли порядка 30 человек.

Белоруссия Светлана Алексиевич

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