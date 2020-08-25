Суд разрешил Apple не возвращать Fortnite в App Store

В то же время судья запретила удалять аккаунт разработчика Epic Games

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Суд в США разрешил Apple не возвращать популярную Fortnite от Epic Games в свой магазин приложений App Store.

Между тем окружной судья Ивонн Гонсалес Роджерс удовлетворила запрос Epic, выдав Apple временный запрет на отключение аккаунтов компании и ограничение использования разработанного Epic игрового движка Unreal Engine, не разрешив блокировать инструменты разработчика у Epic Games. В противном случае проблемы появились бы у издателей других игр на игровом движке Unreal Engine.

Роджерс предупредила, что временный запрет не будет определять итоги разбирательства и что она только начинает изучать дело.

"Epic Games и Apple имеют право судиться друг с другом, но их конфликт не должен сеять хаос вокруг других", - написала она.

Epic нарушила соглашения с Apple, попытавшись заработать деньги от покупок Fortnite, при этом бесплатно получая доступ к платформе технологической компании, однако не нарушала договоренностей, касающихся Unreal Engine и инструментов для разработки, постановила Роджерс.

Epic в августе подала иски против Apple и Alphabet, обвинив компании в нарушении антимонопольного законодательства.

Решение было принято после того, Apple и Google удалили из своих магазинов приложений игру Fortnite в связи с тем, что компания предложила пользователям осуществлять покупки внутри игры напрямую, что снизит их стоимость.

Epic долгое время пытается избежать выплаты комиссии. Ранее компания продавала приложение для платформы Android через собственный магазин игр, чтобы не платить комиссию магазину Play Store. Впоследствии Epic разместила Fortnite в Play Store, однако Google удалила его по той же причине, что и Apple, после чего Epic подала аналогичный иск против Alphabet.

В настоящее время разработчики приложений отдают Apple комиссию в размере 30% от продаж подписки через приложения для iOS, эта комиссия снижается до 15% после первого года пользования услугой подписчиком. Apple заявляет, что такой сбор в целом соответствует комиссиям, которые взимают другие магазины приложений и позволяет компании покрыть операционные расходы.

Акции Apple в ходе предварительных торгов во вторник растут на 0,2%.