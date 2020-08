Американские издания ждут падения выручки из-за новой политики конфиденциальности Apple

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Новостные организации, которые в значительной степени зависят от рекламы, готовятся к существенному падению выручки от пользователей iPhone в связи с изменениями в политике конфиденциальности новой операционной системы Apple, пишет The Wall Street Journal.

Обновление ожидается весной. Приложения будут обязаны получать у пользователей разрешение для отслеживания их активности в сети.

Некоторые новостные организации опасаются, что большинство пользователей откажутся от этого, что ограничит возможность отображать персонализированную рекламу в приложениях и нанесет отрасли удар в тот период, когда она пытается восстановиться после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

"Когда каждый издатель борется за каждый цент от рекламы, худшего времени для этого просто не может быть", - заявил издатель владельца Daily Mail и MailOnline, компании DMG Media, Мартин Кларк.

Изменения, которые собирается внести Apple, также раскритиковал Facebook. Компания сообщила, что они негативно скажутся на ее бизнесе стоимостью несколько миллиардов долларов, специализирующемся на упрощении продаж рекламы в приложениях.

Новая политика конфиденциальности также отразится на других технологических компаниях, занимающихся упрощением продаж рекламы, а также на производителях приложений, которые продают рекламу через посредников.

Цена, которую рекламодатели готовы заплатить за рекламу через приложения для iPhone, сможет сократиться на 40% в результате нововведений, подсчитал директор по потребительскому бизнесу Weather Co., оператора сайта weather.com, Шери Баштейн.

Apple утверждает, что не планирует запрещать отслеживание активности, а просто обяжет производителей приложений получать разрешение от пользователей.

Изменения, которые вносит Apple, не будут заметны для всех издателей, но могут иметь важное значение для компаний, использующих автоматизированную продажу рекламы и имеющих приложения для iPhone с большим количеством пользователей.

"Для нас это ни в коем разе не является угрозой для жизни, но для менее крупных, независимых организаций, зависящих от программной рекламы, это может очень сильно дестабилизировать работу", - сказал издатель и директор по выручке Insider Inc., которая управляет порталом Business Insider, Питер Спанде.

Apple в последнее время подвергается все большей критике со стороны медиасообщества.

Крупнейшие новостные организации США объединили усилия в попытке добиться более выгодных условий от Apple Inc. в отношении комиссионных, которые компания взимает с них за цифровую подписку через свой магазин приложений App Store.

В письме генеральному директору Apple Тиму Куку торговая ассоциация Digital Content Next, представляющая интересы The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal и других изданий, попросила разъяснить условия получения более низкой комиссии в магазине приложений App Store.