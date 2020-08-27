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Зеленский сообщил замгоссекретаря США о переговорах по Донбассу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщила пресс-служба Офиса президента в ночь на четверг.

"Владимир Зеленский подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах. Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранения всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и США, в частности, по финансовой и военной поддержке. Биган напомнил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку.

Кроме того, стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Глава украинского государства отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

В свою очередь, Биган высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Также стороны обсудили события в Белоруссии, придя к соглашению, что ситуация там требует стабилизации и мирного урегулирования.

Кроме того, Зеленский и Биган посетили ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Предприятие является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине. Оно специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.

Украина Владимир Зеленский США

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