Около тысячи сторонников Тихановской собрались в центре Минска

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Многочисленные сторонники лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской во вторник собрались на площади Независимости в центре Минска.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, сотни людей разных возрастов с бело-красно-белыми флагами находятся на площади, с соседних улиц к площади также стягиваются люди с флагами и плакатами.

При этом сотрудники правоохранительных органов в черных масках пытаются не допустить скопления людей на площади. Они подходят к людям с флагами и просят разойтись, предупреждая об ответственности. Также на площади много людей в штатском, которые снимают участников акции на видео крупным планом. Они носят майки и одинаковые темные кепки.

Вблизи площади рядом с педагогическим университетом и на прилегающих улицах припаркованы пять автозаков, водометы и грузовики с бойцами ОМОН.

В Минске начался дождь, но люди не уходят с площади, несмотря на непогоду. Туда стекается все больше людей. Сейчас там собралось уже до тысячи человек, сообщают очевидцы.

Собравшиеся скандируют: "Жыве Беларусь", а из динамиков на административных зданиях на площади, чтобы заглушить лозунги, в низком качестве транслируется музыка, что режет слух.

Кроме того, в центре Минска наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Скорость передачи данных резко упала. В римско-католическом костеле на площади отключилось электричество.

Ранее прийти на площадь к 18:00 сторонников призвала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.