В Минске начались задержания на акции оппозиции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники белорусских правоохранительных органов точечно задерживают участников акции оппозиции в центре Минска.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, сотрудники силовых структур периодически предупреждают участников акции об ее незаконности через громкоговорители и просят разойтись.

Тем не менее, люди не расходятся и занимают почти всю площадь Независимости. В общей сложности там собрались порядка тысячи человек, отмечают очевидцы.

Между тем, на подходах к площади люди в штатском стали задерживать отдельных участников акции, покидающих площадь или пытающихся на нее попасть.

Ранее прийти на площадь призвала лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Как сообщалось, Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по ее жалобе на итоги президентских выборов.

В Белоруссии уже более двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.