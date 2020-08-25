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Биган пригрозил жесткими мерами в случае подтверждения отравления Навального

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о возможности принятия Вашингтоном серьезных мер против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сообщили в МИД России.

"Заранее определив случившееся как "инцидент", американская сторона акцентировала, что "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Навальный попал в больницу

В заявлении госсекретаря США Майка Помпео также говорится, что США обеспокоены данными о том, что Навальный мог быть отравлен, и готовы помочь в расследовании обстоятельств произошедшего. "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предварительным заключением немецких медицинских экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен", - отмечается в заявлении. "Если эта версия подтвердится, то США поддержат призывы ЕС к проведению тщательного расследования. И мы готовы оказать помощь в его проведении", - подчеркнул Помпео.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

24 августа в клинике Charite заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что он мог быть отравлен. В Москве выводы немецкий медиков назвали поспешными.

США Стивен Биган Алексей Навальный

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