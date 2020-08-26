Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 23 889 150+241 773

В Кремле отмежевались от позиции Пригожина по конфликту с Навальным

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Позиция бизнесмена Евгения Пригожина в связи со случившимся с Алексеем Навальным не имеет никакого отношения к Кремлю, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Навальный попал в больницу

На брифинге его спросили, согласовывал ли Пригожин свои заявления с Владимиром Путиным, с учетом "известных отношений между господином Пригожиным и президентом". Журналисты добавили, что речь идет о заявлениях, которые "сейчас звучат в сторону" Навального и "его соратницы Любови Соболь".

"Вам стоит прояснить, что вы имеете в виду, говоря "известные отношения" между Пригожиным и президентом. Я не понимаю, о каких известных отношениях вы говорите", - сказал Песков.

Он напомнил, что Пригожин - предприниматель, "неоднократно судился в связи с публикациями в его адрес".

"Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов. Поэтому это не имеет никакого отношения к нам, это не имеет и не может иметь никакого отношения к президенту", - подчеркнул Песков.

Евгений Пригожин выкупил у ООО "Московский школьник" право требования долга с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Алексея Навального и Любови Соболь, сообщила пресс-служба связанной с Пригожиным компании "Конкорд". Таким образом, Евгений Пригожин получил право лично требовать у них долг на 87,6 млн рублей по иску "Московского школьника".

Новый владелец права требования заявил, что его юристы с 25 августа начали работу по принудительному взысканию долга с ФБК и Соболь. Решение о том, взыскивать ли долг с Навального, Пригожин отложил на неопределенный срок.

Навальный потерял сознание 20 августа, по пути из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а оттуда семья переправила его в берлинскую клинику Шарите. 24 августа клиника заявила, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи заявили, что никаких ядов, в том числе этой группы, анализы у пациента не выявили.

В Кремле считают, что говорить об отравлении рано, пока не найдено конкретное вещество. Песков 26 августа повторил это снова.

Евгений Пригожин Алексей Навальный Любовь Соболь ФБК Московский школьник Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Песков отказался говорить об отравлении Навального в отсутствие яда

Песков отказался говорить об отравлении Навального в отсутствие яда

Скрытого чипирования опасаются 45% россиян

Боевик ликвидирован в Ингушетии в ходе спецоперации

РПЦ решила проповедовать среди папуасов

Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера "Додо пицца"

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 4 676 заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 4 676 заболевших коронавирусом

Первому президенту Татарстана поставили прижизненный памятник

Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву

Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Навальный попал в больницу

Главу томского штаба Навального вызвали в полицию в связи с предполагаемым отравлением

Главу томского штаба Навального вызвали в полицию в связи с предполагаемым отравлением
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');