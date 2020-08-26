В Кремле отмежевались от позиции Пригожина по конфликту с Навальным

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Позиция бизнесмена Евгения Пригожина в связи со случившимся с Алексеем Навальным не имеет никакого отношения к Кремлю, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, согласовывал ли Пригожин свои заявления с Владимиром Путиным, с учетом "известных отношений между господином Пригожиным и президентом". Журналисты добавили, что речь идет о заявлениях, которые "сейчас звучат в сторону" Навального и "его соратницы Любови Соболь".

"Вам стоит прояснить, что вы имеете в виду, говоря "известные отношения" между Пригожиным и президентом. Я не понимаю, о каких известных отношениях вы говорите", - сказал Песков.

Он напомнил, что Пригожин - предприниматель, "неоднократно судился в связи с публикациями в его адрес".

"Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов. Поэтому это не имеет никакого отношения к нам, это не имеет и не может иметь никакого отношения к президенту", - подчеркнул Песков.

Евгений Пригожин выкупил у ООО "Московский школьник" право требования долга с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Алексея Навального и Любови Соболь, сообщила пресс-служба связанной с Пригожиным компании "Конкорд". Таким образом, Евгений Пригожин получил право лично требовать у них долг на 87,6 млн рублей по иску "Московского школьника".

Новый владелец права требования заявил, что его юристы с 25 августа начали работу по принудительному взысканию долга с ФБК и Соболь. Решение о том, взыскивать ли долг с Навального, Пригожин отложил на неопределенный срок.

Навальный потерял сознание 20 августа, по пути из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а оттуда семья переправила его в берлинскую клинику Шарите. 24 августа клиника заявила, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи заявили, что никаких ядов, в том числе этой группы, анализы у пациента не выявили.

В Кремле считают, что говорить об отравлении рано, пока не найдено конкретное вещество. Песков 26 августа повторил это снова.