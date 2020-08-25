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В МИД РФ расценили действия Литвы как вмешательство в дела Белоруссии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Высказывания министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение, Вильнюс пытается маскировать свои действия желанием "помочь" белорусам, но в действительности лишь раскачивает ситуацию, заявили в МИД РФ.

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"Он (литовский министр - ИФ) говорит о том, что наблюдает "с волнением", какими средствами власть "борется со своим народом", которому, дескать, "угрожает опасность". Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в "неуважении к своему народу", по меньшей мере, неуместны", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с высказываниями Линкявичуса по ситуации в Белоруссии. Комментарий опубликован вечером во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы "нелегитимности" прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют Александра Лукашенко "бывшим президентом", вводят против него санкции", - подчеркнули на Смоленской площади.

"При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов (Светлане Тихановской - ИФ) убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая "к решительным международным действиям", - говорится в комментарии Захаровой.

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На Смоленской площади подчеркивают, что "подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание "помочь" белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию". "Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное" с его точки зрения решение", - говорится в сообщении.

"Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, активно работающего и с представителями российской т.н. несистемной оппозиции. Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов", - подчеркивается в комментарии официального представителя МИД РФ.

Белоруссия Литва МИД РФ

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