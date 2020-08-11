Власти Литвы предоставили Тихановской жилье и охрану

По словам главы МИД, белорусские должностные лица не мешали, а наоборот, "даже помогли" ее отъезду

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву 11 августа утром, она сейчас вместе со своими детьми и все они в безопасности. Ей выделили жилье и охрану, сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, она приехала в Литву после давления со стороны властей Белоруссии, при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

"У нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал министр.

Обнародованное во вторник видеообращение Тихановской было записано в Белоруссии, добавил он.

По словам Линкявичуса, дети Тихановской приехали в Литву еще раньше. О том, что она их вывезла из Белоруссии в одну из стран ЕС, стало известно в середине июля.

"У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал министр.

Он добавил, что в Литву вместе с Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже находятся в Литве.

37-летняя домохозяйка, учитель английского языка по образованию, решила выдвинуться в президенты после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы.

До завершения голосования она заявляла, что не покинет Белоруссию и не снимется с выборов. Еще 9 августа она отмечала, что находится у себя на родине и уезжать никуда не собирается. На минувшей неделе было арестовано немало членов ее предвыборного штаба.

10 августа вечером она зашла в Центризбирком Белоруссии, затем с ней прервалась связь, а наутро стало известно, что она уехала в Литву.

После этого были обнародованы два ее видеообращения. В одном она назвала отъезд собственным решением и сказала, что дети для нее - это главное. В другом, который она зачитала по бумажке, она призвала своих сторонников прекратить протесты.

Соратница Тихановской Мария Колесникова сообщила, что в понедельник экс-кандидат в президенты три часа провела в кабинете главы ЦИК Белоруссии с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Она утверждает, что видела, как в кабинет к Ермошиной проходили люди, "предположительно с видеооборудованием", и, по ее версии, "результатом этого было то видеообращение с призывом не выходить на улицы, которое все видели".

При этом Колесникова отметила, что ей не известно о прямых угрозах в адрес Тихановской.