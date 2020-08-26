Координационный совет белорусской оппозиции объявил о спорном статусе правительства

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии член президиума Координационного совета Мария Колесникова выступила с заявлением, в котором подчеркнула "спорный статус" действующего правительства республики. Еще один член президиума - Павел Латушко заявил о поддержке общественной инициативы по отзыву действующих депутатов парламента.

"19 августа Президент назначил новое правительство. До проведения церемонии инаугурации Правительство не могло быть назначено. Более того, по статье 106 Конституции Премьер-министр назначается Президентом с согласия Палаты представителей. Это означает, что после инаугурации следует также получить согласие Палаты представителей, и только после этого может быть сформирован состав нового правительства. На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный", - заявила Колесникова в видеообращении.

"У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - сказал Латушко также в видеообращении.

Обращения Колесниковой и Латушко были размещены в телеграм-каналах штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико и Координационного совета.

Колесникова напомнила, что в соответствии с Конституцией 17 августа правительство сложило полномочия "перед вновь избранным президентом". Она также заявила, что "срок действующего президента истекает 5 ноября. Согласно 83 статьи Конституции РБ только после инаугурации вновь избранный президент уполномочен назначить новое правительство. Инаугурация должна быть проведена до 9 октября".

Латушко в свою очередь добавил, что "109 из 110 депутатов Палаты представителей смотрят на то, что происходит в стране и ничего не делают".

"Мы считаем, что сегодня никто не может оставаться в стороне. Депутаты не имеют права бездействовать, когда в стране нарушаются законы. Депутаты не могут бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие", - подчеркнул Латушко.

Как сообщалось, накануне Председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что создание координационного совета оппозиции неконституционно.

"Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и в избирательном законодательстве, является неконституционным", - заявил Миклашевич, которого цитирует госагентство БелТА.

При этом он добавил, что "необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности".

На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали координационный совет для обеспечения транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета вошли около 50 человек.

В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Членов президиума совета вызывают на допросы. В частности, во вторник к следователям должна явиться Алексиевич.

Накануне были задержаны Ковалькова и Дылевский. Обоих обвинили в попытке организовать несанкционированный митинг на МТЗ и вменили административное нарушение. Суд назначил обоим по 10 суток административного ареста.