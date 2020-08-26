В столкновениях с полицией в Висконсине погибли два человека

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вечером 25 августа полиция в Висконсине применила огнестрельное оружие, чтобы разогнать толпу протестующих против расизма в Кеноше. Полицейские признали, что были ранены три человека, двое из них погибли, передает АР.

Раненый находится в больнице в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет, уточнил представитель городской полиции лейтенант Джозеф Нозейлик.

Инцидент со стрельбой произошел примерно в 23:45 вторника по местному времени. Перед этим полиция использовала слезоточивый газ, а протестующие жгли магазины и жилье и били стекла.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, поджогами, мародерством и вандализмом продолжаются в Кеноше с воскресенья. В тот день полицейский патруль, прибывший по вызову, выстрелил несколько раз в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, который стоял у машины, в которой находились трое его детей. Мужчина был доставлен в больницу. Его адвокат 25 августа сказал, что у него раздроблен позвоночник, он парализован и вряд ли снова сможет ходить.

Видеозапись со стрельбой попала в сеть и вызвала новую волну протестов против полицейского расизма. Причина стрельбы по Блейку расследуется. Семья раненого выражала возмущение в связи с его обстрелом, объявляла, что будет судиться с полицией, но также уже не раз осуждала мародерство и вандализм протестующих и призывала их к мирным акциям.

В понедельник губернатор Висконсина Тони Иверс вызвал в Кеношу 125 нацгвардейцев и ввел комендантский час с 8 часов вечера. После второй ночи беспорядков, когда, по данным пожарных, были подожжены 30 магазинов и сервисов и неустановленное количество жилых помещений, он ввел в городе режим ЧП и мобилизовал еще 125 нацгвардейцев.