Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 23 889 150+241 773

В столкновениях с полицией в Висконсине погибли два человека

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вечером 25 августа полиция в Висконсине применила огнестрельное оружие, чтобы разогнать толпу протестующих против расизма в Кеноше. Полицейские признали, что были ранены три человека, двое из них погибли, передает АР.

Волна беспорядков в США

Раненый находится в больнице в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет, уточнил представитель городской полиции лейтенант Джозеф Нозейлик.

Инцидент со стрельбой произошел примерно в 23:45 вторника по местному времени. Перед этим полиция использовала слезоточивый газ, а протестующие жгли магазины и жилье и били стекла.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, поджогами, мародерством и вандализмом продолжаются в Кеноше с воскресенья. В тот день полицейский патруль, прибывший по вызову, выстрелил несколько раз в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, который стоял у машины, в которой находились трое его детей. Мужчина был доставлен в больницу. Его адвокат 25 августа сказал, что у него раздроблен позвоночник, он парализован и вряд ли снова сможет ходить.

Видеозапись со стрельбой попала в сеть и вызвала новую волну протестов против полицейского расизма. Причина стрельбы по Блейку расследуется. Семья раненого выражала возмущение в связи с его обстрелом, объявляла, что будет судиться с полицией, но также уже не раз осуждала мародерство и вандализм протестующих и призывала их к мирным акциям.

В понедельник губернатор Висконсина Тони Иверс вызвал в Кеношу 125 нацгвардейцев и ввел комендантский час с 8 часов вечера. После второй ночи беспорядков, когда, по данным пожарных, были подожжены 30 магазинов и сервисов и неустановленное количество жилых помещений, он ввел в городе режим ЧП и мобилизовал еще 125 нацгвардейцев.

Беспорядки после ранения афроамериканца в Висконсине

11
Висконсин Кеноша Джейкоб Блейк Тони Иверс США

Новости по теме

Новости

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Тихановская назвала ситуацию в Белоруссии революцией сознания

Тихановская назвала ситуацию в Белоруссии революцией сознания

Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин

Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Посольство РФ пообещало помощь арестованному в США Егору Крючкову

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

Ким Чен Ын обсудил борьбу с COVID-19 на заседании ЦК Трудовой партии

Специалисты назвали причину снижения заражаемости COVID-19 в США

Специалисты назвали причину снижения заражаемости COVID-19 в США

ЕС проведет внутреннюю дискуссию о построении отношений с РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');