Митинг в центре Минска завершился иллюминацией из тысяч фонариков

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Митинг сторонников экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на площади Независимости в Минске завершился поздно вечером во вторник иллюминацией из нескольких тысяч фонариков, включенных на мобильных телефонах участников.

Акция началась примерно в 19:00, по оценке СМИ, в ней приняло участие 2-3 тысячи человек.

Участники акции возле Дома правительства выражали солидарность с рабочими, которые заявляли, что готовы объявить забастовку. "МТЗ", "Шахтеры", "Нафтан", "Азот", - кричали они. Потом люди на площади пели, танцевали и слушали уличных музыкантов. Многие участники акции или держали в руках или обернули вокруг плеч бело-красно-белый флаг.

Одновременно около Комаровского рынка в Минске проходил митинг сторонников действующего президента Александра Лукашенко. Портал TUT.BY сообщил, что на митинг собралось около 1 тыс. человек. Люди активно скандировали "За батьку!" и подпевали артистам.

Между тем, около 22 часов очевидцы сообщили об отдельных задержаниях участников акции на площади Независимости. Они утверждают, что люди в штатском задерживали пришедших на митинг с флагами и отводили их в микроавтобусы без номеров. Перед этим представители милиции периодически предупреждали участников акции об ее незаконности через громкоговорители и просили разойтись.

Накануне на площади Независимости прошла похожая гражданская акция протеста, в которой приняли участие около тысячи человек. По данным МВД, несанкционированные митинги вчера состоялись в четырех городах, в них приняли участие около 2 тысяч человек. Милиция за сутки составила 39 протоколов об административных правонарушениях, было возбуждено три уголовных дела о насилии или об угрозе его применения в отношении сотрудников милиции.

В Беларуси уже более двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.