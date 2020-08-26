Ким Чен Ын обсудил борьбу с COVID-19 на заседании ЦК Трудовой партии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), где обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким подчеркнул "необходимость принятия активных мер с привлечением всей партии и общества" для борьбы с эпидемией и "устранения некоторых недостатков".

Ранее западные СМИ распространили сообщение о возможном ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына, вплоть до комы, основываясь на том, что он в очередной раз определенное время не появлялся на публике.