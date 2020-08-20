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Трудовая партия Кореи назначила дату очередного съезда

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Состоявшийся пленум ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) принял решение о созыве очередного партийного съезда в 2021 году, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в четверг.

Как говорится в сообщении, на съезде планируется "определить правильную линию борьбы и политические стратегию и тактику".

На пленуме выполнение решений, принятых на предыдущем съезде, названо "неукротимой борьбой", которая увенчалась "большим революционным поворотом".

В то же время в решениях пленума признается: "С другой стороны, в условиях сохраняющихся тяжелых внутренних и внешних аспектов ситуации и неожиданных разнообразных вызовов, в экономике не удалось добиться серьезных улучшений".

В результате "реализация плана развития национальной экономики была серьезно задержана, а уровень жизни населения не был значительно повышен".

Предыдущий съезд ТПК состоялся в 2016 году. На форуме был принят первый с 80-х годов прошлого столетия пятилетний план экономического развития. Тогда же лидер КНДР Ким Чен Ын обещал, что КНДР не станет применять ядерное оружие, если суверенитет страны не будет нарушен с использованием ядерных сил.

КНДР ТПК

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