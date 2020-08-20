Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:25Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.

Как сообщает агентство "Рёнхап", ссылаясь на данные разведслужбы, Ким Е Чен, которая занимает пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК Трудовой партии Кореи, теперь ответственна за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. В то же время отмечается, что она все же не названа преемником Ким Чен Ына.

На двоих других высокопоставленных чиновников возложены обязанности по управлению экономикой, двое высокопоставленных военных назначены частично ответственными за вопросы обороны, которые ранее курировал Ким Чен Ын.

По данным северокорейских СМИ, об изменениях стало известно после того, как Ким Чен Ын сообщил на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи о том, что страна "столкнулась с рядом неожиданных и неизбежных трудностей" и происходит "значительная задержка в осуществлении целей по улучшению уровня жизни народа".

Ранее в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что состоявшийся пленум ЦК ТПК принял решение о созыве очередного партийного съезда в 2021 году.

Предыдущий съезд ТПК состоялся в 2016 году. На форуме был принят первый с 1980-х годов пятилетний план экономического развития. Тогда же лидер КНДР Ким Чен Ын обещал, что КНДР не станет применять ядерное оружие, если суверенитет страны не будет нарушен с использованием ядерных сил.

Ким Чен Ын КНДР Ким Е Чен Южная Корея

Новости

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила, что Европе больше не нужен жесткий карантин по COVID-19

ВОЗ сообщила, что Европе больше не нужен жесткий карантин по COVID-19

СК Белоруссии проверит сообщения об изнасилованиях девушек в СИЗО

Несколько человек покинули координационный совет белорусской оппозиции

Несколько человек покинули координационный совет белорусской оппозиции

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
Пандемия коронавируса

В европейских странах наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19

В европейских странах наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19

Ядерное топливо загружено в первый энергоблок БелАЭС

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши

Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');