Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин

Фото: Reuters

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен встал на защиту любительниц загорать топлесс, после того как полиция попросила одеться группу отдыхавших на средиземноморском побережье женщин.

Как сообщает "Би-би-си", полиция курортного Сент-Мари-ла-Мер попросила трех загоравших женщин одеться после жалобы отдыхавшей рядом семьи. Эти граждане обратились в полицию, посчитав внешний вид девушек неподобающим в присутствии детей. Инцидент вызвал шквал негодования в отношении полицейских.

В свою очередь Дарманен выступил в защиту загорающих без верхней части купальника, напомнив в своем твиттере, что "свобода - это великая ценность". Он убежден, что неправильно было заставлять отдыхавших женщин одеться.

Между тем департамент полиции Восточных Пиреней выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что полицейские "спросили указанных граждан, не могли бы они одеться, объяснив причину своего обращения". В полиции заверили, что в Сент-Мари-ла-Мер нет запрета на нахождение на пляже топлесс.