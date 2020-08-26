Алексиевич сочла, что Белоруссии для выхода из кризиса нужна помощь РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич считает, что политический кризис в Белоруссии может разрешиться при участии мирового сообщества и России.

"Нам нужна помощь мира и, может быть, России, чтобы преодолеть этот кризис", - сказала Алексиевич журналистам возле здания Следственного комитета Белоруссии, куда ее вызвали на допрос по делу о Координационном совете оппозиции, в президиум которого она вошла.

Она предположила, что сложная политическая обстановка в Белоруссии разрешится мирным путем.

"Я думаю, будут долгие политические рокировки, наверняка. Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с нами. Сейчас он разговаривает только с (президентом России - ИФ) Путиным, но, может, Путин нам поможет", - сказала она.

Алексиевич отметила, что Координационный совет оппозиции ставит своей задачей преодоление политического кризиса в Белоруссии, а не организацию государственного переворота.

"Наша цель была - помочь преодолеть политический кризис, а не переворот устраивать. Напрасно думать, что за протестами стоят 60 человек. Это народ пришел к этому сам. Каждый из нас сегодня гордится своим народом. Мы должны говорить и спорить, признавать, что мы разные, но искать мирные пути разрешения кризиса в диалоге", - сказала Алексиевич журналистам.

При этом она подчеркнула, что хоть и вызвана на допрос в Следственный комитет, но не чувствует себя виноватой. "Если нас так будут разделять, мы скатимся к гражданской войне", - отметила она.