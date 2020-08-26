Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 23 889 150+241 773

Алексиевич сочла, что Белоруссии для выхода из кризиса нужна помощь РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич считает, что политический кризис в Белоруссии может разрешиться при участии мирового сообщества и России.

"Нам нужна помощь мира и, может быть, России, чтобы преодолеть этот кризис", - сказала Алексиевич журналистам возле здания Следственного комитета Белоруссии, куда ее вызвали на допрос по делу о Координационном совете оппозиции, в президиум которого она вошла.

Она предположила, что сложная политическая обстановка в Белоруссии разрешится мирным путем.

"Я думаю, будут долгие политические рокировки, наверняка. Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с нами. Сейчас он разговаривает только с (президентом России - ИФ) Путиным, но, может, Путин нам поможет", - сказала она.

Алексиевич отметила, что Координационный совет оппозиции ставит своей задачей преодоление политического кризиса в Белоруссии, а не организацию государственного переворота.

"Наша цель была - помочь преодолеть политический кризис, а не переворот устраивать. Напрасно думать, что за протестами стоят 60 человек. Это народ пришел к этому сам. Каждый из нас сегодня гордится своим народом. Мы должны говорить и спорить, признавать, что мы разные, но искать мирные пути разрешения кризиса в диалоге", - сказала Алексиевич журналистам.

При этом она подчеркнула, что хоть и вызвана на допрос в Следственный комитет, но не чувствует себя виноватой. "Если нас так будут разделять, мы скатимся к гражданской войне", - отметила она.

Белоруссия Светлана Алексиевич

Новости по теме

Новости

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Тихановская назвала ситуацию в Белоруссии революцией сознания

Тихановская назвала ситуацию в Белоруссии революцией сознания

Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин

Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлесс женщин

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Ураган Лаура поднял цену Brent выше $46 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Посольство РФ пообещало помощь арестованному в США Егору Крючкову

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

Ким Чен Ын обсудил борьбу с COVID-19 на заседании ЦК Трудовой партии

Специалисты назвали причину снижения заражаемости COVID-19 в США

Специалисты назвали причину снижения заражаемости COVID-19 в США

ЕС проведет внутреннюю дискуссию о построении отношений с РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');