Белорусская оппозиция раскрыла состав совета для трансфера власти

В него, в частности, вошла известная писательница Светлана Алексиевич

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала список белорусов, уже вошедших в состав координационного совета для обеспечения трансфера власти.

"К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов. (...) Основной состав координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ", - написала Ковалькова в фейсбуке в понедельник.

По ее информации, на текущий момент "после состоявшегося коллегиального обсуждения" в состав совета включены свыше 30 человек.

Среди них сама Ковалькова, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, представитель администрации парка "Великий Камень" Алесь Дуко, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, киносценарист Андрей Курейчик, педагог Евгений Ливянт, глава группы компаний "А-100" Александр Центер, художник Владимир Цеслер, экономист Сергей Чалый, культуролог Юлия Чернявская.

"Это не значит, что остальные заявки отклонены, еще идет процесс формирования основного состава координационного совета, и будут созданы площадки для работы расширенного состава, рабочих и экспертных групп", - уточнила Ковалькова.

Она также сообщила, что первое заседание координационного совета (в имеющемся на момент заседания составе) состоится в ближайшие дни.

О создании координационного совета для трансфера власти в Белоруссии стало известно несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что совет будет представлять собой расширенную рабочую группу "наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти".

В штабе отмечали, что член координационного совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и "готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов. Между тем ЦИК Белоруссии утвердил итоги голосования: Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,12%.