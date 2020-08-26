Белорусский оператор А1 снизил скорость мобильного интернета в Минске

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мобильный оператор А1 Беларусь предупреждает об ухудшении качества интернета по требованию госорганов.

"По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20.40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета", - говорится в сообщении оператора.

Компания предупреждает, что "исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги".

О значительном ухудшении качества мобильного интернета также сообщают пользователи Life:) и МТС. В частности, оператор Life:) сообщил, что "сложности с доступом к услугам связи происходят по независящим от нас причинам". При этом оператор заявил, что не знает, когда ситуация изменится.