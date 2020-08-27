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Глава белорусских католиков потребовал наказать ОМОН за блокировку костела

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Лидер белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич выразил протест в связи с тем, что вооруженные бойцы ОМОНа блокировали костел в Минске, когда там находились протестующие.

Митрополит напомнил, что силовые структуры "по своему предназначению призваны охранять основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать в их реализации". Он назвал действия силовиков "неадекватными и противоправными" и потребовал, чтобы инцидент был расследован, а виновные - наказаны по закону. Его заявление опубликовано на сайте Римско-католической церкви в Белоруссии.

"Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряженности ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе в то время, как католическая церковь призывает к примирению и диалогу с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта", - указал Кондрусевич.

Инцидент с костелом произошел 26 августа вечером. Силовики разгоняли протестующих, вышедших на площадь Независимости в Минске. Около сотни демонстрантов зашли в Красный костел, а вскоре выяснилось, что ОМОН заблокировал выход. Позже костел открыли, некоторых людей, вышедших из него, задержали.

Акции против насилия в Минске

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Минск Белоруссия РКЦ Тадеуш Кондрусевич Красный костел МВД

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