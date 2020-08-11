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В Белоруссии проблемы с доступом к интернету затянулись на третий день

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии третий день пользователи отмечают значительные проблемы с доступом в интернет.

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Во вторник по-прежнему не загружаются многие сайты вне национальной доменной зоны .by, не работают популярные соцсети, не запускаются мессенджеры и глобальные поисковые системы, имеются проблемы с доступом к онлайн-сервисам, к примеру, сервисам заказа такси, прогноза погоды.

Из Москвы недоступны сайты белорусских СМИ. Они "падали" в ночь на понедельник и на вторник, в разгар протестов, но в понедельник днем доступ к ним восстановился.

Еще 9 августа, в основной день президентских выборов, пользователи отмечали проблемы с доступом к онлайн-ресурсам, включая сайты госучреждений, министерств и ведомств, госагентства "БелТА" и сайта президента Белоруссии.

10 августа государственный оператор услуг связи "Белтелеком" сообщал, что до конца дня планирует восстановить полноценный доступ к глобальной сети в Белоруссии. В компании отметили, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". О конкретных сроках решения проблем в настоящее время не сообщается.

Также в понедельник президент Александр Лукашенко заявил, что власти страны к этим сбоям никакого отношения не имеют: интернет отключают "из-за границы", чтобы вызвать недовольство населения.

Протесты в Минске

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Александр Лукашенко Белоруссия Минск Белтелеком

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