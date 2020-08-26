Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 23 889 150+241 773

Правозащитники насчитали 14 задержанных у Дома правительства

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На акции протеста в среду у Дома правительства было задержано 14 человек, сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

В сообщении центра приводятся фамилии 14 задержанных, "их доставили в РУВД Советского района Минка".

Ранее ГУВД Мингорисполкома подтвердило задержания участников акции протеста, но не сообщило сколько человек было задержано.

В среду вечером на площади Независимости у Дома правительства собрались участники акции протеста.

Они принесли с собой бело-красно-белые флаги, а когда начался дождь развернули зонты в аналогичной расцветке. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, задержанных на прежних уличных акциях. Они также пели песни, синхронно размахивая фонариками и экранами мобильных телефонов.

Всего на площади собралось несколько сот человек.

Силовики при помощи громкоговорителей предупредили митингующих о незаконности акции и призвали разойтись. Однако люди остались на площади и продолжили митинг. После этого правоохранители начали задержания. При этом около 100 человек были заблокированы ОМОНом в здании Красного костела. Позже его открыли, люди, которые были заблокированы внутри, смогли выйти. Позднее католические епископы осудили действия силовых структур на территории Красного костела

Одновременно с задержаниями в Минске были перебои с мобильной связью, значительно снизилась скорость мобильного интернета.

Белоруссия

Новости

Комиссар ЕС ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима

Цепкало рассказал об аресте "телевизора и пылесоса" после обыска

Глава стачкома "Гродно Азот" покинул Белоруссию

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Белорусский оператор А1 снизил скорость мобильного интернета в Минске

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Что произошло за день: среда, 26 августа

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

Семеро похищенных в июле российских моряков освобождены в Нигерии

Лукашенко не брал трубку на звонки Меркель и Макрона

Лукашенко не брал трубку на звонки Меркель и Макрона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');