МВД Белоруссии сообщило о 56 задержанных за сутки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии за минувшие сутки задержаны 56 подозреваемых в участии в несанкционированных акциях, сообщила представитель МВД Ольга Чемоданова. На них составлены административные протоколы.

Белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал список из трех десятков задержанных на площади Независимости в Минске, в Бресте, Витебске, Жодино, Добруше. В Минске милиция задержала 21 человека, среди них журналист телеканала "Белсат" Артем Лява.

По информации правозащитников, после освещения акции на площади Независимости журналист дошел до своей машины на улице Комсомольской. Через несколько минут его машину заблокировал микроавтобус силовиков. "Артема задержали, вместе с машиной доставили в Октябрьский РУВД. Рылись в машине, залезли в телефон", - отметили в правозащитном центре. Освободили его наутро без протокола. Родные всю ночь не знали, что с ним.

Сообщалось, что вечером в среду на площади Независимости в Минске было несколько сотен протестующих. Милиция призвала их разойтись. Те не подчинились. Начались задержания. Около ста демонстрантов скрылись в Красном костеле, и церковь на некоторое время заблокировал ОМОН.

Одновременно с задержаниями в Минске начались перебои с мобильной связью, значительно снизилась скорость мобильного интернета.

Лидер белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич выразил протест в связи с блокировкой костела. Он назвал действия силовиков "неадекватными и противоправными" и потребовал, чтобы инцидент был расследован, а виновные - наказаны по закону.

Самые массовые акции протеста в Минске прошли 16 и 23 августа. В минувшее воскресенье, по оценкам СМИ, на улицы вышли более 100 000 человек, МВД оценило численность собравшихся в пять раз меньше.

Утром в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей вызвал европейских послов. После этой встречи представительство ЕС в фейсбуке сообщило, что дипломаты заявили министру, что нельзя преследовать членов координационного совета оппозиции на представленных властями основаниях, а также потребовали разрешить им посещать арестованных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил иностранные государства в развертывании "дипломатической бойни" против республики.